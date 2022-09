Miljoenen naar opknappen wegen in Heusden, extra aandacht gevraagd voor trottoirs en fietspaden

IN HERINNERING Tina Vugts-Span zag in 100 jaar de wereld veranderen, maar hield de regie in eigen hand

WAALWIJK - Dat er niemand van haar generatie meer over was, dat vond Tina Vugts-Span de laatste periode van haar leven het ergste. Ze stierf op 3 april, exact drie maanden nadat ze 100 was geworden. En drie dagen vóór de dag dat ze dat samen met haar familie zou vieren, want dat feest was door corona uitgesteld.

19 september