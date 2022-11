Miljoenen extra voor sportclubs en culturele instellingen Altena. ‘Niet wachten tot problemen te groot zijn’

Vlijmenaar Marcel vreest een dip in de bloemen, dus doet hij er een beetje horeca bij

VLIJMEN - Marcel van Iersel, bloemist op het Plein in Vlijmen, laat zich niet kisten. Met de coronacrisis was het al behelpen. Nu is het de oorlog in Oekraïne die indirect de bloemenbusiness parten speelt. Dus serveert hij nu koffie en broodjes.

7 november