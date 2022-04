Met z'n allen een eigen woning laten ‘bouwen’? In Elshout komen vijftien cpo-woningen

ELSHOUT - Uitbreiding van de begraafplaats, de bouw van vijftien woningen en bestaande woningen die er een stukje achtertuin bij krijgen. Het is allemaal onderdeel van een plan rond de Jan van Wijckstraat in Elshout. Maar er moet nog wel wat gebeuren.

Het gaat om de grond die ligt tussen de Jan van Wijckstraat en de Van Wassenaarstraat. De grond is eigendom van RK Parochie Wonderbare Moeder. De gemeente Heusden wil meewerken aan het plan dat het parochiebestuur heeft ingediend samen met Pulles/Van der Aa projecten en vereniging Betaalbaar Wonen Heusden (BWH).

Samen opdrachtgever

De laatste komt om de hoek kijken omdat het gaat om een CPO-project: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De toekomstige bewoners zijn daarbij gezamenlijk opdrachtgever voor de bouw van hun woningen en hebben zo veel invloed op de bouw. Betaalbaar Wonen Heusden begeleidt de mensen daarbij. ,,Bij elke stap. Vanaf de architect tot bij wijze van spreken de binnenwanden", aldus Adriaan Pulles van BWH. Hij is ook via Van der Aa bij het project betrokken.

Het gaat in Elshout om tien starterswoningen en vijf seniorenwoningen. Wie daar komen te wonen is nog niet bekend. Zodra de nodige procedures zijn doorlopen, waaronder een wijziging van het bestemmingsplan, kan iedereen zich inschrijven. Bij te veel inschrijvingen volgt loting, legt Pulles uit. Hij kan niet precies zeggen of er al een wachtlijst is bij BWH en zo ja, hoe lang die is. ,,We hebben nu oude lijsten, veel mensen die daarop staan hebben inmiddels een woning gevonden.”

Voorrang

Maar wie nog steeds op de wachtlijst van BWH staat, maakt wel meer kans. De bedoeling is ook dat Heusdenaren voorrang krijgen bij de toewijzing van een woning. ,,Ik weet echter niet of we dat waar kunnen maken, gezien de landelijke weerstand die bestaat tegen het verlenen van voorrang aan eigen inwoners.”

Maar zover is het allemaal nog niet. De plannenmakers moeten eerst een aangepast voorstel maken, waarbij goed gekeken moet worden naar de precieze plek van de huizen, de ontsluiting, parkeren, riolering en de afvoer van water. Ook moet de extra ruimte voor de begraafplaats, nodig omdat de begraafplaats bijna vol is, goed worden ingepast in de omgeving. En bij de uitbreiding van de achtertuinen moet er ruimte blijven om de sloot te onderhouden.

Pulles hoopt dat de bouw over een jaar kan beginnen. Pulles/ Van der Aa projecten is ook in Haarsteeg (Kleibergsehoeve) bezig met een woningbouwproject, deel samen met Betaalbaar Wonen Heusden.