Met de trein gestrand in Tilburg: ‘Nog langer wachten? Ik wil echt naar huis!’

De 80 van de Langstraat slaat alarm: enorm tekort aan vrijwilli­gers dreigt wandelspek­ta­kel de kop te kosten

WAALWIJK - Een enorm tekort aan vrijwilligers dreigt een streep te halen door de 80 van de Langstraat. Is dat probleem begin juni niet opgelost, dan rest de organisatie maar één ding: het wandelevenement dat duizenden deelnemers én toeschouwers trekt afblazen. ,,We doen het goed, of we doen het niet.”

30 maart