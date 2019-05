Merwedebrug: Wie redt het huisje van brugwachter?

column ‘Soms komen dromen uit. Aan Ons de Victorie’

16:58 Zou het dan toch? RKC weer in de eredivisie? Ik dacht dat 'we' nog jaren in de naar RKC’s hoofdsponsor genaamde divisie zou blijven plakken. Wat rest er immers nog van het mythische Wonder van Waalwijk? Maar dromen mag. En soms komen dromen uit. Wonderbaarlijk.