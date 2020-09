Meisje (9) redt zichzelf en vader na ongeval op A59 bij Waalwijk

Doorstart voor Theo Henkelman Schoenen en Only A Shoes in Waal­wijk

2 september WAALWIJK - Theo Henkelman Schoenen en Only A Shoes uit Waalwijk maken een doorstart. De schoenenbedrijven die vorige maand failliet gingen, gaan samen verder als Theo Henkelman Footwear B.V. ,,In afgeslankte vorm en op één locatie, in het pand van Henkelman Schoenen aan de Professor Asserweg", aldus Annette Peels, ceo van Only A Shoes.