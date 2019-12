Mega-klus in Waalwijk en Loon op Zand: Huurder krijgt zonnepaneel op het dak

Vragen over straling rond scholen Heusden

2 december VLIJMEN - Wat is het stralingsniveau bij de scholen in de gemeente Heusden? Politieke partij Heusden één wil dat weten. Dit omdat steeds meer vragen worden gesteld over de straling die allerlei draadloze apparatuur met zich meebrengt, zeker nu een 5G-netwerk in Nederland wordt uitgerold.