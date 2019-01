Meerdere waarschuwingsschoten gelost in winkelstraat in Waalwijk, agenten gewond bij arrestatie verwarde man (30)

De agenten werden ook met de stok geslagen en geschopt door de agressieve man. Daarom is er een waarschuwingsschot gelost. Uiteindelijk kon de man worden overmeesterd en is hij aangehouden.

De agenten kwamen er niet ongeschonden vanaf. Een van de drie is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht met letsel aan zijn enkel. Het is niet bekend of dat komt door een mogelijke val of door toedoen van de verdachte. De twee andere agenten liepen letsel op in hun gezicht. Zij werden ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel maar raakte niet ernstig gewond.