Meerdere auto's botsen op elkaar op A27 bij Nieuwendijk

Pastoor Jos Verbraeken volgt Marcel Dorssers op in parochie Waalwijk

25 mei WAALWIJK - Pastoor Jos Verbraeken is door het bisdom in Den Bosch benoemd tot pastoor in de parochie Sint Jan de Doper in Waalwijk. Verbraeken is per 1 juli ook de nieuwe deken van het dekenaat Heusden, Waalwijk en Zaltbommel.