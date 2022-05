Meer gitaren en blokfluiten in de klas: negen basisscholen in Waalwijk ondertekenen muziekakkoord

Vorig jaar heeft het kunstencentrum een proef gedaan op drie scholen in de gemeente. Dat is zo goed bevallen dat nu negen scholen meedoen. Het MuziekAkkoord, zoals het officieel heet, is mede ondertekend door de gemeente Waalwijk, Rabobank De Langstraat en de Lionsclub. Zij sponsoren ze de muzieklessen. ,,Daarnaast krijgen we een bijdrage van de stichting Meer Muziek in de Klas", zegt Van Mierlo. Deze stichting zet zich in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolleerlingen in het land.

Kennismaken met instrumenten

Hoe de muzieklessen er precies uit komen te zien, kan Van Mierlo nog niet zeggen. ,,Daarover gaan we in overleg met de scholen.” Het plan is in ieder geval kinderen kennis te laten maken met verschillende instrumenten. Een uitdaging wordt het wel, beaamt de directeur van het kunstencentrum. ,,Muziekdocenten liggen niet voor het oprapen. Maar ik weet zeker dat het ons gaat lukken.”

Volgens de stichting Meer Muziek in de Klas is muziek maken niet alleen leuk, maar zorgt het ook voor een creatieve uitdaging, ontspanning en verbondenheid. ,,Het geeft kinderen zelfvertrouwen en laat ze hun talenten ontdekken.”

Alle kinderen

Wethouder Dilek Odabasi van Waalwijk is blij met het akkoord. ,,Het onderwijs is de plek waar alle kinderen te bereiken zijn.” Kinderen in aanraking brengen met muziek, is belangrijk, zegt ze. ,,Zeker ook kinderen die normaal gesproken niet makkelijk in aanraking komen met kunst en cultuur.”