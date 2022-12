Marokkaanse trots in de Langstraat: ‘Spelers voetballen echt voor hun land’

Na vele haatberich­ten is Thomas Vink, homoseksu­eel christen bij SGP, er klaar mee: ‘Sommigen zien mij als verrader van de community’

WAALWIJK - Het valt hem zwaar. Thomas Vink voelt zich als homoseksueel thuis bij de SGP in Waalwijk, maar doet toch een stap terug. Hij is de vele haatberichten beu. Een fel raadsdebat is volgens Vink olie op het vuur gebleken.

10 december