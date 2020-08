Marieke Lucas Rijneveld wint International Booker Prize

Verf & Fashion­week voor tieners bij kunstcen­trum het Pieck

14 augustus DRUNEN - Jongeren tussen de 12 en 16 jaar met interesse in mode kunnen deze zomer bij kunstencentrum Het Pieck in Drunen meedoen aan de Verf & Fashion-week. Van 17 tot 21 augustus kan de jeugd elke ochtend terecht in het schilder- of modeatelier van het kunstencentrum. Docenten Eva de Man en Ilse Vermeulen geven les in ontwerpen en experimenteren met kleur en vorm.