Marathon XL op merkwaardig parcours levert Wesley Quist 1500 euro op voor Stichting SoSijn

Strijd om hotel in Kaatsheu­vel; is de uitbater fout of de gemeente te streng?

7:58 In maart had Hotel Torenzicht in Kaatsheuvel al open moeten zijn. Niet dus. De gemeente Loon op Zand weigert de vergunningen vanwege het verleden van initiatiefnemer Junior Eloise. Maandag is er een hoorzitting.