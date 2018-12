Mannen breken in bij Milieustraat Waalwijk en stelen laptops en een kookplaat

Meer herfst dan winter bij Winter Wonder Woudrichem

8 december WOUDRICHEM - De verlichte Martinustoren is al van ver te zien. Uitnodigend voor een bezoek aan Winter Wonder Woudrichem dat voor de vierde keer georganiseerd wordt. Helaas, net als vorig jaar, de winterse sfeer is ver te zoeken. Regen en wind geven meer een herfst- dan een wintergevoel in de historische straten van het vestingstadje.