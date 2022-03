Man uit Waspik licht 'zijn’ defensie voor een kleine zes ton op: ‘Ik heb het vertrouwen ernstig beschaamd’

update Vluchtelin­gen onderweg naar Heusden. Mariën­kroon vangt Oekraïners op, ook De Crocus biedt plaatsen aan

NIEUWKUIJK/DOEVEREN - Heusden heeft plaats gevonden om per direct 64 vluchtelingen uit de Oekraïne op te vangen. Veertig van hen krijgen voorlopig onderdak in abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. Jongerencentrum De Crocus in Doeveren heeft 24 plaatsen aangeboden. Een bus was woensdagavond onderweg.

15 maart