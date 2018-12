Man uit Sprang-Capelle bekent ontucht met meisje van 12

De man wordt verdacht van verkrachting van het meisje. Dat zou zijn gebeurd op 1 mei van dit jaar in Tilburg. In eerste instantie ontkende hij alles, maar na onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) erkende hij dat hij orale seks had met haar. Hij stelde wel dat het niet tegen de wil van het meisje was. Voor de strafbaarheid maakt dat overigens niet uit. Seks met iemand onder de 16 is hoe dan ook verboden.