Man op scootmobiel gewond bij botsing met vrachtwagen in Waspik

Nieuwe kozijnen en gezondere lucht: nu basis­school De Start openblijft krijgt hij ook een opknap­beurt

DE MOER - Nu basisschool De Start in De Moer definitief open mag blijven, is het hoog tijd voor een opknapbeurt. De school krijgt luchtbehandelingskasten, nieuwe kozijnen, zonwering en isolatieglas. Het voegwerk in de gevel wordt hersteld en er komt overal ledverlichting.

12 mei