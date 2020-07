Man gewond na steekincident in Waalwijk, één aanhouding

Straat krijgt 1000 euro voor aanleggen geveltuin­tjes: een beetje groen in negen piepkleine tuintjes

4 juli WAALWIJK - Bij het toekennen van de straatprijs à duizend euro voor het aanleggen van geveltuintjes in de gemeente Waalwijk is gelukkig niet gekeken naar de kennis van planten. Zo denkt Silvia Adams, die woont aan de Taxandriaweg 3E, dat ze voor haar tuintje van nog geen vierkante meter een klimop heeft uitgekozen, maar het blijkt een vuurdoorn te zijn.Wat voor de gemeente Waalwijk, die voor de tweede keer deze geveltuintjeswedstrijd hield, vooral telde was de animo voor de geveltuinactie.