Man (57) overleden bij ernstig ongeluk in Almkerk, twee gewonden

Heusden kent geen pardon bij ‘misbruik’ bladkorven

14:51 VLIJMEN - Heusden treedt streng op als in de bladkorven die her in der in de gemeente zijn geplaatst, materiaal wordt gegooid dat er niet thuishoort. De eerste keer dat zoiets gebeurt spant de gemeente een rood-wit lint om de korf. Gaat het daarna nog een keer mis, dan haalt de gemeente de bladkorf zonder pardon weg.