Man (24) uit Raamsdonksveer rijdt onder invloed van cocaïne rond in Waalwijk

Technische problemen teisteren Waspikse Konings­nacht: Dance The Night At Home duurt slechts één uur

26 april WASPIK - Koningsnacht kent in Waspik sinds jaren een goede traditie van live muziek in Den Bolder. Dat kan dit jaar niet en daarom besloot Den Bolder tot 'Dance The Night At Home': een disco-avond met DJ Pim die via live-stream de huiskamers zou moeten bereiken.