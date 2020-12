Man (20) mishandeld op rijbaan van de A27 vanwege een verkeersruzie over invoegen op de snelweg

De familie De Roon: 'Steen­rijk en graag gezien in Waspik'

30 november WASPIK - Van de familie De Roon is, op De Roonlaan en twee statige panden na, anno 2020 weinig meer terug te vinden in Waspik. Toch had deze steenrijke familie grote invloed op het dorp eind negentiende en begin twintigste eeuw. De familie wordt belicht in een uitgave van de Waspikse heemkundekring.