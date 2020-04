Maarten van der Weijden blaast Elfstedentocht dit jaar af

Hij heeft de beslissing moeten nemen ‘met pijn in het hart’, schrijft hij. ,,Het liefst had ik ook dit jaar veel geld opgehaald voor kankeronderzoek en -projecten. Maar eerlijk gezegd, dat voelt gewoon niet goed.”

De afgelasting komt door het coronavirus. ,,Een virus dat verdrietig genoeg al heel veel mensen het leven heeft gekost. Voor duizenden mensen is het nu nog onzeker of zij dit zullen overleven. Het heeft ervoor gezorgd dat het leven van iedereen in ons land en in de wereld, op zijn kop staat. Dat is niet alleen nu zo. Dat zal ook deze zomer nog zo zijn. Zelfs als het virus dan hopelijk onder controle is.”