Maandelijkse culturele talkshow in De Voorste Venne

met video Automobi­list slaat op de A59 bij Waalwijk meerdere malen over de kop en belandt in sloot

WAALWIJK - Een bestuurder van een personenauto is vrijdagavond rond 21.00 uur gewond geraakt bij een ongeluk op de A59. De automobilist vloog meerdere malen over de kop en kwam in een sloot terecht. Dat gebeurde net voor de afslag Waalwijk.

8 oktober