‘Maak einde aan grotere terrassen op de Vismarkt’. CDA wil niet vooruitlopen op uitkomst discussie

De grote terrassen zijn de christen-democraten inmiddels een doorn in het oog. In 2020 was dat nog heel anders. Raadslid Charlotte Bol en fractie-ondersteuner Richard Tewes schrijven in een brief aan de gemeente dat de partij er toen alle begrip voor had dat vanwege de coronamaatregelen, de horeca-ondernemers op de Vismarkt hun terrassen groter mochten maken. Zo konden ze evenveel klanten bedienen én de 1,5-metermaatregel in acht nemen. Ook het besluit van vorig jaar om de tijdelijke verruiming te verlengen, zolang de afstandsregel bleef bestaan, kon op instemming van het CDA rekenen.