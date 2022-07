Luuk Ottens voelt zich beschadigd door politiek ‘spel’ in Waalwijk: ‘Ik zit met een vieze bijsmaak’

De politieke storm is in Waalwijk nog niet helemaal gaan liggen. Fractievoorzitter Luuk Ottens (Samen Waalwijk) kwam donderdagavond terug op de veelbesproken gemeenteraadsvergadering, waarin hij ongewild de hoofdrol speelde. ,,Ik hou er een vieze bijsmaak aan over”, stelde hij. Ottens hield zich bewust een tijdje stil, maar vond het nu tijd voor een reactie in een openbare raadsvergadering. De kou lijkt in ieder geval nog niet uit de lucht.