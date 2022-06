Loon op Zand wil asielzoekers graag helpen: ‘Maar twee weken maximaal, langer kunnen we niet aan’

Afwijzen vergunning Hotel Torenzicht kan dure grap worden voor gemeente Loon op Zand, eigenaar zint op schade­claim

KAATSHEUVEL – De juridische procedure rondom hotel Torenzicht in Kaatsheuvel dreigt voor de gemeente Loon op Zand uit te monden in een vette schadeclaim. Want nu de Raad van State heeft bepaald dat het verhaal van de gemeente waarom inwoner Junior Eloïse het hotel niet mocht uitbaten rammelt, overweegt die zijn schade op de gemeente te verhalen.

31 mei