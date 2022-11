Loon op Zand op tournee langs inwoners: hoe wil je dat jouw gemeente er in 2040 uitziet?

KAATSHEUVEL - Loon op Zand gaat binnenkort op tournee langs alle drie de dorpen. De gemeente is bezig met het maken van een omgevingsvisie en wil input van haar inwoners. Hoe moeten Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer er in de toekomst uitzien?

Omgevingsvisie. Klinkt saai, maar is o zo belangrijk. De visie, die elke gemeente moet maken als gevolg van de nieuwe Omgevingswet, komt kort gezegd neer op het volgende: hoe wil je dat jouw gemeente eruitziet in 2040? Waar kunnen nog huizen worden gebouwd en wat voor huizen moeten dat zijn? Wat doen we met bedrijventerreinen, groen, duurzaamheid, recreatie, winkelcentra? Maar ook: waar moet de gemeente aan werken? Welke problemen komen er af op Loon op Zand en wat kan de gemeente daar aan doen?

Kennis van inwoners gebruiken

Loon houdt 22 november eerst een online bewonersavond. Daarna gaat de gemeente in alle kernen op bezoek. Hoe die avonden in zijn werk gaan, weet de gemeente nog niet. ,,Maar denk aan discussies in groepjes of aan de hand van stellingen.”

Quote Alle beslissin­gen die we in de toekomst nemen, moeten straks worden getoetst aan deze omgevings­vi­sie. woordvoerder, gemeente Loon op Zand De gemeente heeft een paar jaar geleden ook al eens de hulp ingeroepen van haar inwoners voor het maken van een Toekomstagenda. Toch is de omgevingsvisie anders, zegt een woordvoerder. ,,Dit wordt echt een formeel document. Alle beslissingen die we in de toekomst nemen, moeten worden getoetst aan deze visie.”

Dat betekent overigens niet dat de Toekomstagenda voor niks is gemaakt, zegt de gemeente. ,,Die gebruiken we als uitgangspunt.”

Waar en wanneer?

De gemeente gaat 24 november naar ’t Maoske in De Moer, 28 november naar de Gildenbond in Kaatsheuvel en 6 december naar de Wetering in Loon op Zand. Alle avonden zijn van 20.00 uur tot 21.30 uur. ,,Daarnaast bezoeken we ook andere plekken. We gaan naar markten, buurthuizen, jongerencentra. We willen van een zo breed mogelijk publiek horen wat de wensen zijn.”