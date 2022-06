Loon op Zand moet keuzes maken: 'Wat is urgent, wat kan wachten? Anders gaan we de min in’

Wat de Heusdena­ren de komende jaren te wachten staat? ‘Houden wat we hebben en beter maken wat beter kan’

VLIJMEN - Waarom Heusdenaren blij zouden moeten zijn met de plannen van de gemeente voor de komende jaren? ,,Omdat we onze dorpen nog sterker gaan maken dan ze al zijn. We willen houden wat we hebben en beter maken wat beter kan.” Met als stip op 1: bouwen, bouwen, bouwen.

