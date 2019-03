LokaalBelang Waalwijk zet windmolenplan in de ijskast

Eerste schop in de grond voor Kindcen­trum Zanddonk in Waalwijk

28 februari WAALWIJK - Het geduld is beloond. Als alles meezit, is Kindcentrum Zanddonk over een jaar klaar. De leerlingen van de Waalwijkse basisscholen Pater van der Geld en Van der Heijden kunnen dan in het voorjaar van 2020 naar hun nieuwe gebouw verhuizen.