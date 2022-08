Lichaam gevonden in Surfvijver in Waalwijk bij zoektocht naar vermiste man

Straat blank in Waalwijk: ‘Maar niets mis met riolering’, zegt gemeente

WAALWIJK - Bewoners van de Besoyensestraat in Waalwijk hoeven zich geen zorgen te maken. Bij de aanpak van de riolering is niets mis gegaan. Dat stellen burgemeester en wethouders. Na een recente stortbui waren daar twijfels over.

29 juli