Levens gered en verscheurd: wat gebeurde er met de familie Spiero?

Schoenenmu­se­um redt het niet met 10 miljoen: ‘Door corona is alles duurder geworden’

WAALWIJK - Het nieuwe schoenenmuseum in Waalwijk valt zo’n 250.000 euro duurder uit dan gedacht. De aannemer en installateur hebben meer werk gehad dan vooraf was ingeschat en door corona is alles een stuk duurder geworden.

27 april