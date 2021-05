Leon Hartog; de enige Joodse Sprang-Capellenaar die oorlog niet overleefde

Explosieve stijging aantal meldingen afvaldum­pin­gen

23 april VLIJMEN - Of vorig jaar ook daadwérkelijk meer afval is gedumpt in het buitengebied van Heusden is niet duidelijk, feit is wel dat het aantal meldingen enorm is gestegen. Waren het in 2019 nog 181 meldingen, vorig jaar liep dat aantal op tot 439. Corona zou wel eens de verklaring kunnen zijn.