Lekkere start voor Heusden: vele miljoenen extra om uit te geven

Het is een genuanceerde reactie van Martijn van Esch. Aan de ene kant kan hij niet uit onder de positieve boodschap van de vele miljoenen euro's extra die richting het gemeentehuis in Vlijmen komen. Aan de andere kant is hij wethouder financiën, en die zijn nu eenmaal altijd wel wat voorzichtig. ,,Het geld dat vanuit het Rijk komt kan later ook weer minder worden. Dus gaan we een balans zoeken tussen verstandig investeren en verstandig reserveren, voor als het kwartje nog eens de andere kant opvalt.”