Leerlingenvervoer Altena in problemen door personeelstekort en stijgend ziekteverzuim

ALTENA - Personeelstekort en stijgend ziekteverzuim zorgen voor stevige logistieke problemen bij het leerlingenvervoer in Altena. En het is te verwachten dat daar de komende maanden weinig verandering in komt.

De problemen bij de vervoerder, Juijn in Zaltbommel, zijn volgens het college in een brief aan de raad, niet de enige oorzaak van de stagnatie in het vervoer. Ook de extra vraag vanuit de gemeente draagt daaraan bij. Het betreft leerlingen die niet zelfstandig kunnen reizen door een handicap, gedragsproblemen of ziekte en soms om leerlingen voor wie een school te ver weg is.

Het komt nu voor dat kinderen soms lang moeten wachten voordat ze opgehaald worden. Nieuwe ritten zijn volgens het college lastig in te plannen op de gewenste tijden. Dit ondanks de acties en maatregelen die de vervoerder en de gemeente hebben genomen. Het college wordt ook geconfronteerd met extra aanvragen voor vervoer van kinderen die gebruik maken van taalklassen. Het gevolg daarvan zijn nieuwe ritten die lastig in te plannen zijn op de gewenste tijden.

Moeilijk te sturen

,,Wij begrijpen dat dit heel vervelend is voor ouders die hier onverwacht mee geconfronteerd worden, maar ook voor hun kinderen”, aldus het college. Al met al is er sprake van een situatie waarop het college niet altijd grip heeft en moeilijk te sturen is. ,,Wij doen onze uiterste best om dit samen met de vervoerder zo goed mogelijk vorm te geven.”

Met de vervoerder is het college momenteel in gesprek om de situatie beter te kunnen stroomlijnen. Als oplossingen ziet het onder andere in een mogelijke inzet van vrijwilligers en uitleg aan de ouders van de situatie en hiervoor begrip vragen. Verder willen ze ouders wijzen op de mogelijkheid van een kilometervergoeding voor aangepast (taxi)vervoer.