Leerlingen ontwerpen en maken kussens voor Waalwijks Schoenenkwartier: ‘Je ziet het ambacht erin terug’

Op de banken van het auditorium in het Schoenenkwartier in Waalwijk liggen sinds gisteren dertig kussens. Ontworpen én geproduceerd door leerlingen van SintLucas.

Het auditorium van het Schoenenkwartier heeft drie banken, in een tribunevorm. Echt prettig zitten ze niet, daarvoor zijn ze te breed. Dar komt deze vrijdagmiddag verandering in. Ongeveer een jaar geleden hebben veertien leerlingen die zich op het SintLucas in Boxtel bekwamen in het leer, hun creativiteit losgelaten op kussentjes.

Welving in de kussens

Uiteindelijk heeft dat dertig identieke exemplaren opgeleverd. Beige van kleur, bakstenen van leer zijn erop verwerkt, in het midden een driehoek. Met enige fantasie lees je: tussen die stenen en onder dat dak is de historie van schoenen en leer bij elkaar gebracht. De welving in de kussentjes doet denken aan een onderstel van een schoen.

Studenten van het SintLucas schenken kussens aan het Schoenenmuseum in Waalwijk.

Directeur Anouk van Heesch is blij met het resultaat. ,,Esthetisch is het erg mooi en je ziet het ambacht erin terug.” Overigens: het heeft langer geduurd dan verwacht voordat de klus was geklaard. Te wijten aan corona.

Anouk van Heesch, Directeur Schoenenkwartier

SintLucas zoekt voor zijn opdrachten zoveel mogelijk contact met de maatschappij. Dat bevordert de zingeving. Maar dit project is meer dan dat, zeggen Alide van der Poel, manager @Work Stage en Projecten en Joaney Korevaar, docent leer. ,,Normaal houden we ons alleen bezig met het ontwerpen, de productie laten we over aan de opdrachtgever. Deze keer hebben we dat zelf gedaan.”

Studenten van het SintLucas schenken kussens aan het Schoenenmuseum in Waalwijk.

Stiksels te arbeidsintensief

Iris van de Kerkhof (19) was deels verantwoordelijk voor het maken van de kussentjes. Zij werkt bij een bedrijf dat daarin bedreven is, vandaar. ,,Je moet ook rekening houden met het budget. Daarom moesten sommige stiksels in het prototype worden aangepast. Die waren te arbeidsintensief.”

In de ontwerpfase gingen de veertien leerlingen in tweetallen aan de slag. Hun prototypes werden voorgelegd aan het Schoenenkwartier. Van Heesch kwam met suggesties, aanpassingen werden doorgevoerd. Van de Kerkhof, die voor de kussens een procedé bedacht om het stikken achterwege te laten en zo kosten te besparen: ,,Er bleven twee prototypes over. Van die ontwerpen is één kussen gemaakt.” Overigens was één kussen te fraai om af te serveren, die van Iris zelf. Drie komen in de eetruimte, schoenen domineren dit ontwerp.

Alide van der Poel en Joaney Korevaar, SintLucas

Het blijft niet bij een eenmalige samenwerking, bezweren Korevaar en Van der Poel. ,,Voor onze leerlingen is het heel leerzaam om in het maaklab van het Schoenenkwartier stage te lopen. Hier doen ze nieuwe inzichten op met leer.” En je zit in de picture als creatief vakman in spe. ,,Dat kan zomaar leiden tot nieuwe opdrachten.”

Studenten van het SintLucas schenken kussens aan het Schoenenmuseum in Waalwijk.