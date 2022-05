Laat de heftige regenbuien in elk geval tot eind juni Vlijmen-Vliedberg voorbij gaan

Of het nu zware regenbuien zijn of breuken in de waterleiding, als de straten in delen van de wijk Vliedberg in Vlijmen opeens veel water moeten verwerken, dan gaat het steevast mis. Voorbeelden te over, de laatste jaren. Terwijl de gemeente Heusden bezig is allerlei overkoepelende plannen te maken, kan de Vliedberg daar niet op wachten.