Kunstwerk in sporthal De Jager in oude glorie hersteld

GIESSEN - Het stemt Paul Peet wat weemoedig als hij sporthal De Jager in Giessen binnenloopt. De ruimte waarin hij als directeur actief was. Waar ook, tegen de achterwand, een door hem ontworpen kunstwerk hangt. En dat is de reden dat hij terug is in de hal. Het is aan een grote onderhoudsbeurt toe.

Peet heeft er veel voetstappen staan. Een groot deel van zijn werkzame leven heeft hij doorgebracht in de Giessense sporthal. Al sinds de opening in 1970 door Prins Claus siert het kunstwerk de hal. Als Peet ernaar kijkt, heeft hij er een goed gevoel bij. ,,Als jong ventje, ik was rond de 30 jaar, heb ik het toch niet slecht gedaan.”

Een sporthal in Giessen, een brug in Ruanda

Het kunstwerk symboliseert het Tweeling-Ontwikkelingsproject dat aan de bouw van de sporthal was gekoppeld. Een sporthal in Giessen en een brug in Ruanda. Een initiatief van de toenmalige burgemeester van Andel, Giessen en Rijswijk, Jan Nico Scholten. Een project waarmee hij alle inwoners van de drie dorpen wist te mobiliseren. Het project kreeg veel media-aandacht, ook landelijk.

De actie leverde niet alleen veel aandacht maar ook veel geld op. Meer dan verwacht. ,,De publiciteit was mooi meegenomen, een mooi neveneffect. Ik deed het echter uit idealisme”, zei Scholten over de actie. En na zoveel jaren bevestigt hij dat nog eens vanuit zijn huidige woonplaats Amsterdam. ,,Ja, het was fantastisch dat te kunnen doen. Ik deed het niet voor mezelf maar voor anderen. In mijn werk is dat ook altijd mijn drijfveer geweest.”

Quote Ik had er graag zelf een keer overheen gelopen. Dat is niet gebeurd Jan Nico Scholten, oud-burgemeester van Andel, Giessen, Rijswijk

Hoewel Scholten (89) voor zijn werk vaak in Afrika is geweest, heeft hij de brug nooit gezien. ,,Ik had er graag zelf een keer overheen gelopen. Dat is niet gebeurd. Mij is wel bevestigd dat er gebruik van gemaakt werd, zodat de mensen makkelijker bij het ziekenhuis konden komen.”

Peet (81) herinnert zich nog hoe het kunstwerk tot stand gekomen is. Hij vertelt hoe hij het bestuur van de toenmalige eigenaar van de sporthal, de stichting Sport en Recreatie Andel, Giessen en Rijswijk, op het idee bracht Prins Claus de hal te laten openen door het onthullen van een kunstwerk. ,,Scholten dacht aanvankelijk aan het laten doorknippen van een lint. Ik zei: dat kan niet. Het moet een kunstwerk zijn. Toen kreeg ik zelf de opdracht dit te ontwerpen. Ik heb geprobeerd hierin de verbinding tussen de sporthal en de brug te leggen.” Dat is hem ook gelukt. Alle elementen komen erin voor, de contouren van de sporthal, een brug en een Afrikaanse vrouw.

Quote Toen ik vorig jaar hier weer eens was, zag ik dat er nodig wat aan het kunstwerk moest gebeuren Paul Peet

Het is het eerste kunstwerk van Peet in de gemeente Woudrichem en daarom ook heeft hij er goede herinneringen aan. ,,Toen ik vorig jaar hier weer eens was, zag ik dat er nodig wat aan moest gebeuren. Het had veel geleden. Ik heb toen contact opgenomen met de gemeente Altena. Die was bereid mee te werken en er geld voor beschikbaar te stellen, toch al gauw een paar duizend euro. Geweldig dat de gemeente dit wilde doen.”

Geen eenvoudige klus, wel een leuke

Het opknappen, waar een paar dagen mee gemoeid zijn, is geen eenvoudige klus. ,,Maar wel bijzonder leuk om te doen”, vertelt Bert van Vuuren die samen met Wesley Kramer van Kramer Constructie uit Werkendam de klus klaart. ,,Een kunstwerk opknappen doe je niet elke dag. Het is een intensief werkje wat veel aandacht vraagt. Het is goed voorbereid.”

Het doet Jan Nico Scholten goed als hij hoort dat het kunstwerk opgeknapt wordt. ,,En weet je waar ik blij om ben? Dat de sporthal er na zoveel jaren nog steeds is en gebruikt wordt.”