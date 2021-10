Kunstknie en zware corona, maar scheidsrechter Leo Huysmans fluit weer: ‘Steenkapot’

Heusden koopt grond voor fietspad Tuinbouw­weg

VLIJMEN/ELSHOUT - De aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Tuinbouwweg tussen Vlijmen en Elshout is een stap dichterbij gekomen, nu Heusden en vijf grondeigenaren het eens zijn geworden over verkoop van stukken grond. Daarmee is bijna 243.000 euro gemoeid.

26 oktober