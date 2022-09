Kunstcommissie Loon op Zand veilt 39 werken voor het goede doel: Christel de Laat treedt op als veilingmeester

KAATSHEUVEL - Vanwege corona een half jaar later later dan gedacht, houdt Kunstcommissie Loon op Zand zondag een kunstveiling in het Klavier. De commissie veilt 39 stukken waaronder werk van Ans Markus en een door de gemeente gedoneerd schilderij van Gérard Grassère.

De opbrengst van de veiling gaat naar Inloophuis Toon in Waalwijk en Inloophuis Midden-Brabant in Tilburg, twee ontmoetingshuizen voor mensen die direct of indirect met kanker te maken hebben. Alle werken die worden aangeboden, zijn gedoneerd. Comédienne Christel de Laat treedt op als veilingmeester.

Wat wordt er geveild?

Ans Markus heeft het schilderij beschikbaar gesteld dat zij maakte van haar dochter. De veiling begint zondag om 20.00 uur. Wie de stukken van te voren wil zien, kan tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de hal van het Klavier terecht. De werken zijn ook al te zien op de site van de commissie zelf, kunstloonopzand.nl.

Loon op Zand doneert het kunstwerk Compositie van Gérard Grassère. Hoeveel het werk waard is, weet de gemeente niet. Volgens Leo Vlemmix, voorzitter van Kunst Loon op Zand, is dat ook erg lastig in te schatten. De veiling van elk kunstwerk start zondag met een door de organisatie bepaald openingsbod. Voor het werk van Grassère zal dat 900 euro zijn. ,,Maar wat het uiteindelijk opbrengt, of wat uiteindelijk de hele veiling zal opbrengen, daar durf ik echt niks over te zeggen", aldus Vlemmix.

Herman Brood

Naast het werk van Markus en Grassère worden zondag ook werken van onder andere Herman Brood, Herman Moerkerk en Jules Verschuuren geveild.

Wie interesse heeft in de veiling kan zich aanmelden via kunstloopopzand@gmail.com. ,,We hebben 100 zitplaatsen", zegt Vlemmix.

Werk van Herman Brood.