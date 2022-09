Kritiek op ‘niet informeren’ raad over kwestie huisvesting arbeidsmigranten in Andel

ANDEL - Waarom heeft het college van Altena de gemeenteraad niet geïnformeerd over de juridische stand van zaken rond de aanvraag voor een vergunning voor de huisvesting van 274 arbeidsmigranten aan de Middenweg in Andel? De Vrije Volkspartij Altena (VVA) wil dat weten en stelt schriftelijke vragen over de kwestie aan burgemeester en wethouders.