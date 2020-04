Kringloopwinkels in Waalwijk en Almkerk overvol door opruimwoede

Dat geldt ook voor Twiddus in Waalwijk en de Kringloopwinkel Altena-Almkerk. Kringloopwinkels, zoals de Vincentiuswinkel in Drunen en het Heusdense Diverso zijn door de beperkte vloeroppervlakte gesloten. ,,Bij Twiddus laten we maximaal tien klanten toe. Daardoor staat er vaak een rij voor de winkel. Bezoekers laten dit met begrip over zich heen komen. We nemen de RIVM richtlijnen in acht. De medewerkers dragen ook allen een ‘1.5 meter corona’ shirt en handschoenen. We besteden extra zorg aan het schoonmaken. De toonbank en werktafels worden regelmatig met speciale spray gereinigd", aldus Robin de Jong van Baanbrekers. Gekochte spullen worden wel thuisbezorgd. In de cabine van de vrachtwagen is een afscheiding tussen chauffeur en de bijrijder gemaakt.