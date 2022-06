Krijgt de Waalwijkse boa ook een wapenstok? VVD wil extra bescherming tegen belaging en geweld

Een HeusdenPas en nog géén energietoe­slag gehad? bel met de gemeente

VLIJMEN - Mensen die in het bezit zijn van een actuele HeusdenPas en nog niet de energietoeslag van 800 euro hebben gehad, kunnen dat melden bij de gemeente Heusden zelf. Het is zeker níet de bedoeling dat zij via Baanbrekers allerlei formulieren moeten invullen. ,,Ze zijn immers al bij ons bekend.”

23 juni