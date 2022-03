Koninklijke lof voor inzet EHBO Waalwijk

Een waar stemmenka­non, maar Montens gaat de Waalwijkse raad niet in: 'Het komt te vroeg, dat heb ik altijd gezegd’

WASPIK- Stefan Montens was een waar stemmenkanon bij de verkiezingen in Waalwijk, maar hij gaat toch niet voor Lokaal Belang de gemeenteraad in. Hij zegt verrast te zijn door de massale steun in zijn woonplaats Waspik. ,,Maar het raadswerk komt te vroeg voor mij. Dat heb ik ook vóór de verkiezingen gezegd.”

24 maart