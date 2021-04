Komt deze windmolen zonder wieken straks in Waalwijk te staan? ‘Geen slagschaduw en minder gevaarlijk voor vogels’

Lijst De Jongste en PvdA Waalwijk vinden elkaar in versnip­perd politiek landschap

1 april WAALWIJK - De PvdA en Lijst De Jongste gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 nauw samenwerken. Het blijven wel twee afzonderlijke fracties in de Waalwijkse raad. Maar volgens de twee partijen hebben ze zoveel overeenkomsten, dat ze samen willen optrekken. Tijdens het politieke debat zal in principe één raadslid namen beide fracties het woord doen.