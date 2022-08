Knorrende waterbuffels en ‘gezellige boeren’ op de Boerenerfdag in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG -,,Ik wist helemaal niet dat er in Nederland waterbuffels waren. Het zijn leuke beesten.” Sophia Linsen is nog verbaasd, maar toch vooral enthousiast over wat ze heeft gezien op de Boerenerfdag op de Buffelgaard in Wijk en Aalburg.

Linsen logeert met haart zus in een bed and breakfast in de buurt en dan is een bezoekje aan de Boerenerfdag mooi meegenomen. ,,Zo’n dag draagt bij aan een positief imago voor de boeren. Ik vind hun acties prima, maar ze gaan soms wel te ver.” Haar zus is niet minder positief. ,,Ik heb geleerd dat boeren gezellige mensen zijn.” Nee, wat de zussen betreft, geen kwaad woord over de boeren.

Volledig scherm Boerenerfdag Altena bij boerderij Verschure in Wijk en Aalburg. © Roel van der Aa

2000 kilo melk per jaar

Het is al vroeg heel druk op de Boerenerfdag, een evenement van Puur uit Altena, die na een onderbreking van twee jaar weer gehouden wordt. Dit keer op de boerderij van Richard en Monique Verschure. ,,Geweldig toch die belangstelling”, zegt Richard. ,,Ik hoor uitsluitend positieve reacties. Ik vind het fijn boer te zijn. Het is mooi om aan zo’n dag mee te werken. Ik denk dat het vooral de buffels zijn die zoveel mensen trekken. Die zien ze niet elke dag.” Op de Buffelgaard leer je er veel over. Dat een waterbuffel knort, 2000 kilo melk per jaar geeft en 20 jaar oud kan worden, om maar een paar weetjes te noemen. Het zijn niet alleen de buffels die de aandacht trekken. Organisaties presenteren zich, volop vertier voor kinderen en een groot terras om elkaar te ontmoeten.

Quote Boeren hebben toekomst. Zeker in Altena Gerard Vos

Boer in ruste Leen van der Pol (84) uit Genderen slaat geen Boerenerfdag over. ,,Nee, ik denk dat ik boeren nu niet meer leuk zou vinden door al die regelgeving. Daarom ook ben ik blij dat mijn zoon gestopt is. Dat hij dit allemaal niet mee hoeft te maken.” ,,Maar,” voegt hij er direct aan toe, ,,het is niet allemaal kommer en kwel.” Dat vindt ook Gerard Vos. ,,Boeren hebben toekomst. Zeker in Altena. Als ze het daar niet hebben, hebben ze het nergens. We moeten er wel aan werken.”

Volledig scherm Niet alleen buffels, ook spelen met hooi en grote tractors bewonderen. © Roel van der Aa