Kindje zwaargewond bij aanrijding in Waspik

Automobi­list zwaarge­wond als hij frontaal op boom botst en in sloot belandt in Nieuwen­dijk

31 maart NIEUWENDIJK - Een bestuurder van een auto is woensdagavond zwaargewond geraakt bij een frontale botsing tegen een boom op de Ippelseweg in Nieuwendijk. De auto belandde na de botsing in de sloot.