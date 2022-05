Kind gewond door aanrijding in Waalwijk

Een dag toeren met ‘privetrein’ Karel en onderweg nog wat flashmobs: muzikanten hebben er zin in

Het heeft iets van een ouderwetse Tienertoer, maar dan met zo'n zeventig muzikanten plus nog ruim dertig ‘aanhang’ van het Symfonisch Blaasorkest Drunen. In de speciale ‘KWF Karel-trein’ reizen ze een dag lang over het spoor en houden ze op verschillende plekken flashmobs. ,,We laten niets aan het toeval over.”

10:00