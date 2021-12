Kerk Waspik beklad met leuzen en harde beschuldigingen: 'Dit treft ons in het hart’

Extra geld voor een fraaier Waalwijk op de tocht: ‘Je zit als ondernemer aan je eigen boterham te knagen’

WAALWIJK - Het is zeer onzeker of winkeliers en vastgoedeigenaren een extra bijdrage gaan leveren aan een aantrekkelijker centrum in Waalwijk. Opnieuw zijn te weinig stemmen uitgebracht om dit veelbesproken plan uit te voeren. Dat is een forse tegenvaller.

26 november