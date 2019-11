Kantelende vrachtwagen ‘verliest’ 22 kuub zand op rotonde in Waalwijk

Politiek Heusden wacht met smart op meer informatie over De Voorste Venne. ‘Besluit bestuur doorkruist alles’

8:55 DRUNEN - De Heusdense politiek wacht met smart op meer informatie over de situatie rond De Voorste Venne, nu het bestuur van het Drunense cultureel centrum donderdag plotseling is opgestapt. Met name een rapport van bureau BMC én het raadsvoorstel van het college moeten meer duidelijkheid verschaffen over de ontstane tekorten en de opties voor de toekomst.