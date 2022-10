Jubileumlied Heusden klinkt tijdens gezamenlijk concert in De Voorste Venne

Op- en afrit dicht? Jatapasu ziet bui al hangen: plan voor appartemen­ten op plek restaurant langs A59

VLIJMEN - Niet langer genieten van tapasgerechten, maar je eigen potje koken in je nieuwe appartement. Dat is mogelijke toekomstmuziek voor de plek waar nu restaurant Jatapasu in Vlijmen zit. De eigenaar wil er graag 28 appartementen bouwen. Op termijn dan.

18 oktober